Meteo, le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria per il 17 e il 18 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 17 e il 18 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.04 del 16 dicembre.

Venerdì 17 dicembre "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: da deboli a moderati da Nord-Est. Temperature: in aumento le massime; in calo le minime con possibilità di locali gelate nei fondovalle".

Sabato 18 dicembre "tempo bello e stabile con qualche nube in serata sull'Appennino. Venti: deboli da Nord-Est con locali rinforzi in Appennino. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento; minime in ulteriore calo con possibili gelate fino a quote di pianura".