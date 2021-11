Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 16 e il 17 novembre

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 16 e il 17 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.24 di lunedì 15 novembre.

Martedì 16 novembre "Maltempo con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere e di rovescio o breve temporale, più probabili sui settori appenninici e meridionali. Fenomeni in esaurimento nella nottata. Venti: moderati da Nord-Est, localmente forti in Appennino. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori massimi".

Mercoledì 17 novembre "Tempo incerto, con nuvolosità irregolare, a tratti compatta e la possibilità di isolate precipitazioni sui rilievi e settori meridionali nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: massime in aumento; minime stazionarie o in lieve calo".