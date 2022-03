Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 16 e il 17 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.29 del 15 marzo.

"L'alta pressione insiste sul Mediterraneo Centrale, mantenendo ben separate due saccature con vertice, rispettivamente, sulle coste marocchine e sul Mar Nero. Tale configurazione garantisce tempo stabile sull'Italia oggi e nei prossimi giorni", spiega la Prociv.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 16 marzo "nubi in aumento nel corso della mattinata con la possibilità di qualche debole pioggia o pioviggine sui settori settentrionali e occidentali. Al mattino e nottetempo foschie nelle vallate che, localmente, potranno essere anche dense. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti meridionali al mattino, diverranno di direzione variabile nel pomeriggio calando d'intensità. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo, in lieve aumento le minime".

Giovedì 17 marzo "cielo poco o irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata. Foschie nelle vallate al primo mattino. Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in lieve aumento".

Sul lungo periodo "tempo tutto sommato stabile fino a venerdì. Tempo incerto nel fine settimana con deboli piogge ed un generale calo delle temperature".