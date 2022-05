Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per lunedì 16 e martedì 17 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.15 di domenica 15 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "vasto campo di alta pressione su gran parte dell'Europa con massimi di oltre 1020 hPa tra Nord Africa, Italia e Nord Europa", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 16 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino (in particolare nel settore meridionale). Venti: deboli. Temperature: stazionarie o in lieve locale aumento. Punte di 30-31 gradi nei fondovalle".

Martedì 17 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso con transito di velature nella seconda parte della giornata. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Temperature: quasi stazionarie con massime fino a 30-31 gradi nei fondovalle".