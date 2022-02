Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 16 e il 17 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 16 e il 17 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.19 del 15 febbraio.

Mercoledì 16 febbraio "Isolate e residue precipitazioni al primo mattino, poi generale e deciso miglioramento su tutta la regione, seppur in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento".

Giovedì 17 febbraio "Poco o irregolarmente nuvoloso. Nubi in aumento nel pomeriggio. Venti: deboli variabili, diverranno meridionali nel pomeriggio. Temperature: massime in aumento; minime in calo con possibili locali gelate a quote collinari".