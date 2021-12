Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 16 e il 17 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.39 del 15 dicembre.

Giovedì 16 dicembre "cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti sulla fascia appenninica seguiti da isolate e brevi precipitazioni, anche a carattere nevoso oltre i 1000-1200m. Venti: da deboli a moderati da Nord-Est. Temperature: stazionarie le minime; massime in diminuzione".

Venerdì 17 dicembre "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino tendente a migliorare nel pomeriggio. Venti: deboli da Nord-Est con locali rinforzi in Appennino. Temperature: massime in aumento; minime in calo con possibilità di locali gelate a quote collinari".