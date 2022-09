Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 15 e venerdì 16 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate a mercoledì 14 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Una perturbazione collegata ad una vasta saccatura sulla Spagna è in fase di avvicinamento all'Italia. Oggi pressione in calo sul Mediterraneo centrale, domani transito del sistema frontale sulla nostra regione", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 15 settembre "forte maltempo, con precipitazioni temporalesche diffuse e localmente persistenti, in particolare nella prima parte della giornata. Possibilità di nubifragi. Venti: moderati o forti di Libeccio. Temperature: in calo".

Venerdì 16 settembre "nuvolosità variabile con possibilità di rovesci sparsi nel pomeriggio. Venti: deboli o moderati sud occidentali. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "fine settimana instabile e con temperature in calo".