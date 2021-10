Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 15 e il 16 ottobre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 15 e il 16 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9 di giovedì 14 ottobre.

Venerdì 15 ottobre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso per nubi in transito. Venti: forti da Nord Nord-Est. Temperature: in aumento le massime; stazionarie o in lieve calo le minime".

Sabato 16 ottobre "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: forti da Nord-Est, tendenti a calare d'intensità in serata. Temperature: massime in ulteriore aumento; minime in sensibile calo".

Per la giornata di venerdì 15 ottobre la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per tutte le zone della regione.