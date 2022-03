Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 15 e il 16 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.21 del 14 marzo.

"Una robusta alta pressione sul Mediterraneo Centrale, mantiene ben separate due saccature con vertice, rispettivamente, sulle coste marocchine e sul Mar Nero. Tale configurazione garantisce tempo stabile sull'Italia oggi e nei prossimi giorni", spiega la Prociv.

In Umbria, martedì 15 marzo, "ancora tempo stabile su tutta la regione. Nubi in transito al mattino, in generale miglioramento nel pomeriggio. Possibili foschie al mattino e, in maniera più diffusa, nottetempo. Venti: deboli di direzione variabile, diverranno moderati meridionali nel pomeriggio. Temperature: in sensibile aumento le minime".

Mercoledì 16 marzo "nubi in aumento nel corso della mattinata con la possibilità di qualche debole pioggia sui settori settentrionali e occidentali. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti meridionali al mattino, diverranno di direzione variabile nel pomeriggio calando d'intensità. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo, in lieve aumento le minime".

Sul lungo periodo "tempo tutto sommato stabile fino a venerdì. Tempo incerto nel fine settimana con deboli piogge ed un generale calo delle temperature".