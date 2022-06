Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.29 di martedì 14 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione africana insiste su Europa e Mediterraneo Occidentali, mentre l'Italia e il Mediterraneo centrale sono esposti a correnti settentrionali di matrice atlantica che innescheranno una moderata instabilità pomeridiana su arco alpino e la dorsale appenninica".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 15 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, isolati e brevi rovesci o temporali nel pomeriggio, più probabili sui settori appenninici e meridionali della regione. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in ulteriore aumento".

Giovedì 16 giugno "Sereno o poco nuvoloso al mattino, isolati e brevi rovesci nel pomeriggio, più probabili sui settori appenninici e meridionali della regione. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, tendenti a divenire meridionali verso sera. Temperature: Senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo, si legge sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria, "Modesta instabilità pomeridiana venerdì, tempo bello e stabile nel fine settimana".