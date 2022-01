Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile per il 15 e il 16 gennaio

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 15 e il 16 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.23 del 14 gennaio.

Sabato 15 gennaio "cielo generalmente sereno. Possibili foschie, anche dense, nelle vallate al primo mattino e dopo il calar del sole. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire da Nord-Est sui settori settentrionali. Temperature: in sensibile aumento, specie le minime".

Domenica 16 gennaio "nelle vallate foschie dense o nebbie a banchi in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Sul resto della regione cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento in serata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in diminuzione".