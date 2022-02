Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 15 e il 16 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 15 e il 16 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.10 del 14 febbraio.

Martedì 15 febbraio "maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di isolato rovescio o temporale, più insistenti sui settori orientali nel pomeriggio. Dalla sera generale attenuazione dei fenomeni che tenderanno a esaurirsi nel corso della notte seguente. Venti: moderati meridionali con locali rinforzi nel corso della giornata. Tenderanno a calare dalla serata su tutta la regione. Temperature: massime stazionarie, in calo nei valori serali".

Mercoledì 16 febbraio "Isolate e residue precipitazioni al primo mattino, poi generale e deciso miglioramento su tutta la regione, seppur in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso. Venti: deboli meridionali. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento".