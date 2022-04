Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 15 e il 16 aprile e la tendenza per Pasqua e Pasquetta, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.25 di giovedì 14 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione sull'Italia, sebbene si stia indebolendo sotto la spinta di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo Occidentale, riesce ancora a garantire condizioni di generale stabilità e temperature in linea con le medie del periodo. Tuttavia, nei prossimi giorni, è attesa una nuova discesa di aria fredda dal Nord Europa che, nel fine settimana darà luogo a una moderata instabilità e un deciso calo delle temperature", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 15 aprile "Ancora velature in transito e locali addensamenti sui settori meridionali. Nuvolosità in diminuzione nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: generalmente stazionarie".

Sabato 16 aprile "Nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Nel pomeriggio possibilità di isolate precipitazioni nel pomeriggio e in serata sui versanti orientali e appenninici. Venti: venti moderati da Nord-Est, con rinforzi nel pomeriggio sui settori orientali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Per Pasqua e Pasquetta la tendenza sul lungo periodo è questa: "Domenica marcato calo delle temperature. Inizio settimana prossima all'insegna del freddo e di una modesta instabilità".