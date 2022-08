Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per Ferragosto, il 16 e il 17 agosto pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 8.08 di lunedì 15 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Una perturbazione temporalesca in arrivo dalla Francia porterà un aumento dell'instabilità con rovesci o temporali a carattere isolato o sparso", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria a Ferragosto "cielo sereno o poco nuvoloso nelle prime ore della mattina, ma aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio-sera possibili isolati temporali, localmente di forte intensità. Venti: deboli o localmente moderati da sud. Moderati o forti da sud-ovest in montagna. Temperature: in lieve diminuzione".

Martedì 16 agosto "cielo in prevalenza poco nuvoloso nelle prime ore della mattina, poi nuvolosità irregolare con rovesci e brevi temporali a carattere isolato, più probabili sulle zone centro-meridionali. Venti: deboli, in prevalenza occidentali. Temperature: in lieve aumento".

Mercoledì 17 agosto "cielo poco nuvoloso. Venti: deboli da sud-ovest. Temperature: in ulteriore aumento".

Sul lungo periodo "possibile perturbazione tra giovedì e venerdì".