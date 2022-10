Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 14 e sabato 15 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 13 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Un'oscillazione secondaria (short wave) del flusso in quota sull'Italia, prevalentemente nord-occidentale, sta interagendo con una corrente d'aria umida e calda di matrice afro-mediterranea sud-occidentale. Tale configurazione sta dando luogo a intensi ed estesi sistemi temporaleschi sul Terreno centro-meridionale, in rapido spostamento verso le regioni del centro-sud, dove sono previste precipitazioni intense, anche a tratti violente. Da domani i fenomeni si sposteranno rapidamente verso la Grecia, mentre un anticiclone africano si rinforzerà sul Mediterraneo Occidentale, dando luogo ad una fase di tempo stabile nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 14 ottobre "Foschie al primo mattino, in rapido dissolvimento. Irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio/sera. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: minime in sensibile diminuzione; massime in lieve aumento".

Sabato 15 ottobre "Al primo mattino foschie o nebbie a banchi nelle vallate e in pianura, in dissolvimento al sorgere del sole. Giornata serena o poco nuvolosa. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: massime in lieve aumento; senza variazioni di rilievo le minime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Domenica bel tempo al mattino, innocue nubi in aumento nel pomeriggio. Tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana".