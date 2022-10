Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, pubbblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 12 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Lo scenario meteorologico è caratterizzato da un flusso occidentale in quota su gran parte del Continente ed un vortice depressionario, centrato sul Marocco Settentrionale che che genera un flusso d'aria africana sul Mediterraneo Occidentale dove, entrando in contrasto con l'aria più fresca di matrice atlantica ed traendo molta energia delle elevate temperature del mare, dà luogo ad intensi e violenti sistemi convettivi a mesoscala, il più significativo dei quali è in azione sul Canale di Sardegna, in movimento verso Est. Tale situazione sarà poco evolutiva e solo a partire da venerdì la rimonta di un'alta pressione africana sul Mediterraneo Occidentale darà luogo ad un qualche miglioramento del tempo".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 13 ottobre "cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate al primo mattino sui settori meridionali, anche a carattere di breve rovescio, che nel corso della mattinata tenderanno an interessare anche le zone centrali della regione. I fenomeni si attenueranno a metà giornata per esaurirsi completamente nel corso del primo pomeriggio. Possibilità di foschie o nebbie a banchi nelle vallate nottetempo. Venti: moderati nord-orientali, diverranno deboli di direzione variabile in serata. Temperature: massime stazionarie, in sensibile diminuzione nei valori serali".

Venerdì 14 ottobre "possibilità di foschie o nebbie a banchi in pianura al primo mattino in rapido sollevamento. Giornata irregolarmente nuvolosa con sporadici addensamenti e velature in transito nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in calo nei valori minimi; stazionarie le massime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Tempo prevalentemente stabile nel fine settimana con temperature in lieve aumento. Possibili foschie al mattino e nottetempo nelle vallate e sulle pianure".