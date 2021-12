Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 13 e il 14 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 7.56 del 12 dicembre.

Lunedì 13 dicembre "cielo prevalentemente sereno. Venti: deboli settentrionali o assenti. Temperature: minime in calo con gelate diffuse nei fondovalle, massime stazionarie (in aumento sui rilievi)".

Martedì 14 dicembre "cielo poco nuvoloso. Locali banchi di nebbia al mattino e nuvolosità medio-alta e addensamenti sui crinali appenninici dal pomeriggio. Venti: deboli da nord-est, in intensificazione dalla sera. Temperature: minime in aumento sui rilievi, pressoché stazionarie altrove con diffuse gelate nei fondovalle; massime in lieve aumento (in diminuzione sui rilievi)".