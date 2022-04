Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 13 e il 14 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.56 del 12 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un promontorio dinamico d'alta pressione, con asse che va dalla Libia al Mare del Nord, interessa l'Italia, mantenendo separate due profonde saccature: una ad Ovest, con asse Islanda - Marocco, e una a Est, con asse Mar Baltico - Turchia. Tale situazione garantirà tempo stabile sulla Penisola per alcuni giorni poi, nel fine settimana, una nuova discesa d'aria fredda dal Nord Europa darà luogo a un deciso calo delle temperature e una modesta instabilità", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 13 aprile "cielo prevalentemente velato per nubi stratiformi d'alta quota. Locali innocui addensamenti sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in ulteriore aumento".

Giovedì 14 aprile "cielo poco nuvoloso con velature in transito e qualche addensamento, specie sui settori occidentali. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Sul lungo periodo la tendenza in Umbria è "nubi in aumento nel fine settimana, con deciso calo delle temperature nella giornata di domenica. Scarsa probabilità di precipitazioni".