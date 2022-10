Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 11.54 di martedì 11 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata dal transito di una serie di saccature secondarie (nell'ambito di una più vasta area depressionaria che comprende tutta l'Europa) che, sebbene di limitata estensione, innescano una serie di fenomeni temporaleschi che potrebbero anche essere intensi, specie sulle regioni adriatiche ed al Meridione. Tale configurazione si prevede poco evolutiva nei prossimi giorni con un deciso cambio della circolazione solo nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 12 ottobre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio a cui faranno seguito brevi ed isolati rovesci o temporali, più probabili sui settori meridionali e occidentali, in esaurimento dalla sera. Possibilità di foschie o nebbie a banchi nelle vallate al primo mattino e nottetempo. Venti: da deboli a moderati di Nord-Est sui settori appenninici, di direzione variabile altrove. Temperature: in lieve calo le minime , senza variazioni di rilievo le massime".

Giovedì 13 ottobre "ancora instabilità pomeridiana con isolati rovesci o temporali sui settori meridionali e centrali della regione, in rapido esaurimento in serata. Possibilità di foschie notturne o nebbie a banchi nelle vallate nottetempo. Venti: da moderati a deboli dai quadranti settentrionali al mattino, diverranno di direzione variabile nel corso del pomeriggio. Temperature: in calo le massime e nei valori serali".

Sul lungo periodo, si legge sul sito, "tempo più stabile, soprattutto nel fine settimana".