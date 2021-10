Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 12 e 13 ottobre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 12 e il 13 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.38 dell'11 ottobre.

Martedì 12 ottobre "Irregolarmente nuvoloso per velature in transito e locali addensamenti in serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: massime in sensibile aumento; minime stazionarie".

Mercoledì 13 ottobre "Nuvolosità in aumento, tendente a coperto. Nel pomeriggio isolate precipitazioni sui settori orientali, anche a carattere di breve rovescio lungo la dorsale appenninica. Venti: moderati da Nord-Est, con rinforzi fino a forti sull'Appennino. Temperature: senza variazioni di rilievo".