Meteo, che tempo farà nel fine settimana in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 12 e il 13 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.10 dell'11 marzo.

"Una nuova perturbazione atlantica sta facendo il suo ingresso sullo scenario euro-mediterraneo Occidentale - spiega la Prociv - . Essa tenderà a erodere l'alta pressione presente sull'Italia, apportando instabilità sul Nord-Ovest e sulle Isole maggiori".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 12 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso, in miglioramento nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti occidentali. Temperature: in calo, specie le massime. Possibilità di locali gelate al primo mattino e nottetempo, anche in pianura".

Domenica 13 marzo "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".