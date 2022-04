Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per martedì 12 e mercoledì 13 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.28 di lunedì 11 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un promontorio dinamico d'alta pressione si estende dal Nord Africa fino all'Islanda, traslando lentamente verso Levante. Esso, pertanto, garantirà tempo stabile sull'Italia nei prossimi giorni, cedendo parzialmente nel fine settimana, sotto la spita di aria più fredda proveniente dal Nord Europa", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 12 aprile "cielo generalmente sereno, salvo qualche velatura in transito nella seconda parte della giornata. Possibili foschie al mattino sui settori occidentali, in rapido dissolvimento dopo il sorgere del sole. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, specie le massime".

Mercoledì 13 aprile "Cielo solcato dal velature che tenderanno ad inspessirsi nel corso della giornata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Temperature: in ulteriore aumento, specie le massime che torneranno su valori più consoni al periodo".

La tendenza sul lungo periodo "tempo stabile fino a venerdì. Da sabato nuovo impulso freddo che darà luogo a modesta instabilità e un deciso calo delle temperature".