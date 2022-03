Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'11 e il 12 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.24 del 10 marzo.

Come spiega la Protezione Civile "un esteso anticiclone di blocco (configurazione a Omega) si estende dall'Algeria alla Finlandia, mantenendo be separati il Ciclone d'Islanda (957 hPa) a Ovest e un'area depressionaria (1005 hPa) centrata sulla Penisola Anatolica. Tale configurazione manterrà tempo stabile sull'Italia nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 11 marzo "Nuvolosità irregolare, a tratti più compatta sui settori occidentali. Non sono previsti, comunque, fenomeni degni di nota. Venti: deboli dai quadranti orientali. Temperature: in calo, specie le massime. Possibili gelate locali, anche in pianura, al primo mattino e nella nottata successiva".

Sabato 12 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti orientali, con possibili ulteriori rinforzi sui settori appenninici nel pomeriggio. Temperature: in ulteriore lieve calo. Possibili gelate locali, anche in pianura, al primo mattino e, più estese, nella nottata successiva".

Nel lungo periodo "tempo prevalentemente stabile, con nuvolosità irregolare ad inizio della prossima settimana. Leggero aumento delle temperature massime; minime stazionarie con possibili gelate locali, anche in pianura, al primo mattino e nella nottata successiva".