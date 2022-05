Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.52 del 10 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un'alta pressione di origine atlantica sta rimontando sull'Europa Occidentale, mentre è in fase di esaurimento la bassa pressione centrata sul Mediterraneo Centrale", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 11 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppi cumuliformi sui rilievi a cui potrebbero far seguito brevi ed isolate piogge pomeridiane. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Giovedì 12 maggio "Tempo bello e stabile. Venti: deboli di direzione variabile sui settori appenninici, prevalentemente nord-occidentali altrove. Temperature: minime in sensibile aumento; massime stazionarie o in lieve aumento".

Nel fine settimana, secondo le previsioni, "modesta instabilità pomeridiana sui rilievi con possibilità di brevi ed isolati rovesci".