Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per l'11 e il 12 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'11 e il 12 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale e aggiornate alle 9.45 del 10 gennaio.

Martedì 11 gennaio "cielo irregolarmente nuvoloso con copertura più compatta sui settori appenninici dove, al primo mattino e nuovamente in serata, si prevedono deboli precipitazioni a carattere nevoso, specie a ridosso dei crinali e sui versanti esposti ad Oriente. Venti: forti da Nord-Est, con raffiche fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: in calo nei valori serali".

Mercoledì 12 gennaio "maltempo al mattino con precipitazioni isolate, più insistenti sui settori appenninici. Quota neve in abbassamento fino in pianura. Migliora rapidamente in tarda mattinata con fenomeni in esaurimento già dal primo pomeriggio. Venti: da moderati a forti da Nord-Est. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori minimi. Rischio di gelate notturne diffuse anche in pianura".