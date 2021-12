Meteo, neve e freddo nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'11 e il 12 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.59 del 10 dicembre.

Sabato 11 dicembre "molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse tra la notte e la mattina, più probabili e abbondanti sui settori appenninici; nel pomeriggio-sera residue deboli precipitazioni sui settori sud-orientali e tendenza a schiarite altrove. Nevicate generalmente oltre 400-600 metri o solo localmente e temporaneamente inferiori. Venti: moderati da nord con forti raffiche, soprattutto sui rilievi. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo".

Domenica 12 dicembre "sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti in nottata sui settori sud-orientali. Venti: deboli da nord con residue raffiche sui settori meridionali e in Appennino. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento".