Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per l'11 e il 12 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.48 del 10 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "pressione in aumento con tempo stabile", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 11 aprile "cielo sereno. Venti: deboli variabili. Temperature: minime stazionarie con locali gelate, massime in aumento".

Martedì 12 aprile "cielo velato. Venti: deboli o assenti. Temperature: in aumento ulteriore".

Sul lungo periodo in Umbria "mercoledì ancora velato per nubi alte, giovedì ulteriore aumento della nuvolosità sempre di tipo alto e senza precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento mercoledì, in calo le massime giovedì sulle zone settentrionali".