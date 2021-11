Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 10 e l'11 novembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 10 e l'11 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.58 del 9 novembre.

Mercoledì 10 novembre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso per locali addensamenti sulla catena appenninica e velature in transito. Possibili piogge in serata sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a calare d'intensità verso sera. Temperature: generalmente stazionarie".

Giovedì 11 novembre "cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti coperto, con possibilità di piogge nel pomeriggio sui settori occidentali. Venti: da moderati a deboli nord-orientali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".