Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco la previsione meteo della Protezione Civile per giovedì 10 e venerdì 11 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.07 del 9 marzo.

Ecco la situazione generale: "Sull’Europa - scrive la Prociv dell'Umbria - permane un’area di alta pressione estesa dal Mediterraneo occidentale alla Penisola Scandinava e due vaste aree di bassa pressione laterali; quella più orientale lambisce anche i nostri settori peninsulari, apportando annuvolamenti e deboli precipitazioni sull’estremo Sud, in fase di esaurimento, mentre sulle restanti regioni si registrano condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, in un contesto di ventilazione nord-orientale ovunque in rinforzo e temperature sotto la media del periodo. Domani ed ancor più venerdì, l’aumento della pressione atmosferica concederà un generale miglioramento all’insegna di condizioni stabili su tutte le regioni, con ventilazione settentrionale in attenuazione e temperature in aumento".

Giovedì 10 marzo, spiega la Protezione Civile dell'Umbria, "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli dai quadranti orientali. Temperature: in ulteriore sensibile aumento le massime; minime stazionarie o in lieve calo con possibili gelate locali, anche in pianura, al primo mattino e nella nottata successiva".

Venerdì 11 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con qualche locale addensamento nella seconda parte della della giornata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti orientali. Temperature: in lieve calo le massime; minime stazionarie con possibili gelate locali, anche in pianura, al primo mattino e nella nottata successiva".

Per il week end "nuvolosità in aumento nel fine settimana, ma non si prevedono fenomeni degni di nota. Leggero calo delle temperature massime; minime stazionarie con possibili gelate locali, anche in pianura, al primo mattino e nella nottata successiva".