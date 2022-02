Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 10 e l'11 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 10 e l'11 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.16 del 9 febbraio.

Giovedì 10 febbraio "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per innocui addensamenti. Foschie o nebbie a banchi nelle vallate al mattino. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno meridionali nel corso del pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo con possibili gelate anche in pianura".

Venerdì 11 febbraio "cielo irregolarmente nuvoloso con la possibilità di qualche isolata precipitazioni in appennino. Venti: deboli meridionali al mattino, ruoteranno fino a divenire moderati nord-orientali nel pomeriggio con rinforzi sulla dorsale appenninica. Temperature: massime in calo, minime stazionarie. In aumento nei valori serali".