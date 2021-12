Meteo, quota neve in calo: le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria per il 10 e l'11 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 10 e l'11 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.59 del 9 dicembre.

Venerdì 10 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse dal pomeriggio, anche di moderata intensità. Quota neve intorno agli 800-900 metri in calo in serata. Venti: deboli o moderati da sud in rotazione a nord-est dal tardo pomeriggio-sera. Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in locale lieve calo".

Sabato 11 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni su gran parte del territorio ma più probabili e abbondanti sul settore più orientale della regione, dove potranno risultare nevose oltre i 200-300 metri di quota; schiarite dalla sera. Venti: moderati da nord con forti raffiche. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo".