Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mecoledì 10 e giovedì 11 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 10.19 del 9 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Lo scenario europeo vede protagonista una robusta alta pressione atlantica che si estende fino alle pianure sarmatiche e confinando il Ciclone d'Islanda verso la Groenlandia. Il Mediterraneo si trova sul suo bordo meridionale dell'alta pressione, e qui insiste una situazione di variabilità dovuta alla presenza di aree di bassa pressione, di cui la più estesa è centrata sul Mar Egeo. L'Italia, invece è direttamente influenzata da un nucleo freddo in quota che, partito dalla Francia settentrionale due giorni fa, ieri ha interessato le regioni centro-settentrionali e si sta spostando lentamente verso il Meridione", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 10 agosto "Poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio velature in transito e locali addensamenti sui rilievi a cui potranno far seguito brevi ed isolati piovaschi, più probabili in area Sibillini e Val Nerina. Venti: moderati da Nord-Est. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 11 agosto "Velature in transito al mattino ed innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi. Rasserena in serata. Venti: da deboli a moderati di Nord-Est. Temperature: in flessione nei valori serali".

Sul lungo periodo "tempo prevalentemente stabile con nuvolosità pomeridiana sostanzialmente innocua fino a domenica".