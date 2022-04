Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il primo maggio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per l'1 e il 2 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.05 di sabato 30 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "pressione in progressivo calo per l'avvicinamento di un vortice proveniente dal Mare del Nord. Domani, domenica, transito del fronte associato", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria domenica primo maggio "cielo nuvoloso. In nottata possibilità di locali piogge sulle zone meridionali, tra la tarda mattinata e il pomeriggio instabile con possibilità di rovesci e locali temporali. Fenomeni di difficile localizzazione. Tendenza ad attenuazione di nuvolosità e fenomeni in serata. Venti: deboli o moderati nord orientali. Temperature: minime in aumento, massime in calo (17-20 °C in pianura)".

Lunedì 2 maggio "cielo poco nuvoloso in mattinata, salvo presenza di locali nebbie e nubi basse nelle valli e addensamenti in Appennino. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibilità di rovesci sparsi, anche temporaleschi. Tendenza a miglioramento in serata. Venti: deboli settentrionali. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento".