Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per l'1 e il 2 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'1 e il 2 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.45 del 31 gennaio.

Martedì primo febbraio "Qualche residuo fenomeno in appennino al mattino, poi generale miglioramento con cielo che tenderà a rasserenarsi nel corso della giornata. Venti: settentrionali, da forti a burrasca, tendenti a calare dal pomeriggio. Temperature: temperature massime stazionarie, in ulteriore e e deciso calo nei valori serali".

Mercoledì 2 febbraio "cielo sereno o poco nuvoloso per nubi in transito, specie d'alta quota. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento; minime in calo con la possibilità di locali gelate a quote collinari".