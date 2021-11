Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per l'1 e il 2 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'1 e il 2 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.07 di martedì 30 novembre.

Mercoledì primo dicembre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio a cui faranno seguito isolate precipitazioni, più probabili sui settori meridionali della regione. Venti: moderati meridionali con possibili rinforzi nel pomeriggio. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".

Giovedì 2 dicembre "Maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse che, specie nel pomeriggio, potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione dalla serata, in esaurimento nel corso della notte. Venti: forti meridionali, tendenti a divenire settentrionali in serata calando d'intensità. Temperature: stazionarie".