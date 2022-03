Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'1 e il 2 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.25 del 31 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "un vortice di bassa pressione, centrato sulla Corsica (993 hPa), si sta spostando lentamente verso Est. Ad esso è associato un sistema frontale a carattere freddo che sta interessando la Penisola con fenomeni temporaleschi".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì primo aprile "ancora tempo instabile con precipitazioni isolate nel corso della giornata, anche a carattere di breve rovescio. Venti: da moderati a localmente forti meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: massime stazionarie, in netto calo nei valori serali".

Sabato 2 aprile "piogge da isolate a sparse, in attenuazione dalla sera fino ad esaurimento nottetempo. Deboli nevicate in Appennino fino a 700-900m. Venti: da moderati a forti con ulteriori rinforzi sui settori appenninici, in calo dalla serata. Temperature: in sensibile diminuzione".

Sul lungo periodo in Umbria "tempo incerto con isolate precipitazioni e temperature su valori al di sotto della media del periodo".