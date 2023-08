Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Temperature minime al ribasso, la mattina e cielo sereno o poco nuvoloso. Si presenta così il tempo sull’Umbria questa mattina, ma si va verso una settimana di caldo.

Secondo gli esperti di Perugia meteo ci si trova davanti a “minime davvero notevoli in alcune zone dell'Umbria questa mattina, con punte intorno ai 6°C in appennino ma, da domani, gradualmente si cambia”.

Dal fresco di questa mattina in alcune zone della regione, “con temperature che si sono attestate in molte zone sotto i 10°C, con valori vicini ai 6°C in tutti i fondovalle appenninici nella parte sud-orientale dell'Umbria”, a causa dell’espansione graduale “dell'alta pressione, le massime torneranno gradualmente ad aumentare, anche se le minime si manterranno ancora fresche, non con questi valori però, per diversi giorni, anche se arrivano conferme sul ritorno del caldo con temperature al di sopra delle medie dal prossimo weekend”.

Il centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un bollettino che prevede cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio sviluppo di di nubi termoconvettive con locali rovesci o brevi temporali più probabili sui rilievi. Venti deboli settentrionali e temperature stazionarie.