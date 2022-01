Grandi nevicate in arrivo? L'esperto 3bmeteo fa il punto sull'Umbria: "Neve sì ma a quote collinari: freddo e raffiche di vento"

"Ci aspetta un weekend pienamente invernale in Umbria a causa dell'aria fredda che sta affluendo in queste ore dall'Europa nord-orientale": lo ha affermato a Perugiatoday.it il meteorologo di 3bmeteo.com Daniele Berlusconi che ha fatto un punto sul prossimo fine settimana. La super-nevicata non ci sarà come da alcuni giorni qualcuno annunciava. Qualche fiocco a quote basse sì mentre sono previsti accumuli a quote collinari comunqu modesti (intorno ai 5 centimetri).

"Sabato tempo in prevalenza stabile e soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso ma senza particolari precipitazioni. Clima freddo, nella norma o lievemente al di sotto, specie nottetempo e al mattino quando saranno possibili gelate anche in pianura. Domenica si approfondirà una veloce depressione sulle regioni centrali e in rapida evoluzione verso le regioni meridionali. Sulla nostra regione ci aspetta dunque un peggioramento tra mattina e pomeriggio con precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso in collina, ma fiocchi saranno possibili anche sulle zone pianeggianti della provincia di Perugia. Nei giorni a seguire progressivo miglioramento salvo residue nevicate sui settori appenninici; clima freddo e ventoso con raffiche di grecale".

Nel dettaglio

METEO PERUGIA - Sabato: poco o parzialmente nuvoloso, temperature -2°/5°C; domenica: nubi in aumento con nevicate tra mattina e pomeriggio. Temperature: -2°/1°C

METEO TERNI - Sabato: poco o parzialmente nuvoloso, temperature 0/9°C: domenica: nubi in aumento con pioggia, a tratti mista a neve, tra mattina e pomeriggio. Temperature: -1/5°C