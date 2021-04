3bMeteo, addio al caldo di questi giorni. Calo termico in arrivo. Le previsioni per Pasqua e Pasquetta

“Giorni contati per l’anticiclone africano e il caldo anomalo, sabato cambia tutto con l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa”: lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che ha aggiunto “tra pomeriggio e sera giungeranno infatti rovesci e temporali più incisivi su medio versante adriatico W Appennino centrale non escluse anche locali grandinate". Secondo l'esperto meteo il fronte freddo scivolerà poi al Sud durante la domenica di Pasqua, rovesci sparsi soprattutto al mattino, ma in miglioramento nel resto della giornata.

Temperature in forte ribasso causa dei venti freddi da Nord: “in particolare a Pasqua potremo ritrovarci fino a 10-12°C in meno rispetto alle temperature massime, particolarmente elevate per il periodo, registrate in questi giorni; questo soprattutto in montagna e sul versante adriatico". Per Pasqua in provincia di Perugia previsto cielo variabile - non si eclude qualche piovasco - la mattina e sole nel pomeriggio: temperature minime sui 5 gradi e le massime intorno ai 12 gradi.

PASQUETTA BELLA MA FREDDINA – “La giornata di Pasquetta dovrebbe infine trascorrere in prevalenza soleggiata, ma con clima in genere più fresco, frizzante al primo mattino quando le temperature potranno scendere anche sotto i 7-8°C sulle zone interne": ha concluso Edoardo Ferrara di 3bmeteo.it. In provincia di Perugia si conferma il sole ma con temperature basse nella notte e prima parte della mattina, prevista la massima intorno ai 15 gradi.