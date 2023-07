"Primi temporali in arrivo, grandine molto probabile"

"Primi regoli di aria fresca in quota e primi locali temporali di una certa intensità in arrivo sull'Umbria, probabilmente tra Trasimeno ed Altotevere ma possibile interessamento anche del perugino settentrionale". Umbria Meteo posta un aggiornamento su Facebook: "Il radar - aggiungono - mostra riflettività a fondiscala, quindi grandine molto probabile".

"Come mostra il radar, un fronte temporalesco si sta intensificando molto velocemente al confine tra Umbria e Toscana, con annesse forti fulminazioni e venti intensi - scrive su Facebook Michele Cavallucci di Perugia Meteo - . Il sistema si sta, come detto, intensificando, e dovrebbe colpire, il centro nord della regione,. Massima attenzione per la possibilità di venti intensi e locali grandinate".