Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni fino a lunedì

Le previsioni meteo per le giornate di oggi e domani, secondo il bollettino del centro polifunzionale della Regione Umbria, risentono di “infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera che determinano per oggi, sabato, e domani, domenica, temporanee condizioni di instabilità anche sull'Umbria”.

Nella giornata di oggi, sabato 3 settembre, si prevede “cielo variabile con nubi più intense dal pomeriggio-sera quando diverranno più probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti, in particolare sulle zone centro meridionali in serata”. Venti deboli meridionali e temperature in calo.

Per domani, domenica 4 settembre, cielo con “spiccata variabilità con rovesci e temporali sparsi, soprattutto durante le ore centrali della giornata, localmente anche forti ed associati a colpi di vento e grandinate”. Venti deboli variabili e ulteriore calo delle temperature massime.

Avventurandosi fino a lunedì 5 settembre si prevede cielo “sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti sui rilievi e transito di innocue velature”.

A Perugia oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C.

A Perugia domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C.