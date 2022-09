Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

La situazione meteorologica generale sull’Umbria risente della pressione in aumento che porterà tempo stabile per alcuni giorni e temperature in aumento.

Secondo il bollettino del Centro polifunzionale della Regione Umbria per oggi, lunedì 5 settembre, si prevede cielo: sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti sui rilievi e transito di innocue velature. Venti deboli variabili e temperature in aumento su valori sopra la media.

Per domani martedì 06 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, con venti deboli meridionali e temperature: stazionarie o in lieve aumento.

A Perugia oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.