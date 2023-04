Meteo, aria fredda su tutta la regione con temperature nuovamente invernali

L’aria fredda è tornata a farsi sentire su tutta la regione, accompagnata da temperature nuovamente invernali e venti moderati, con qualche nevicata sull’Appennino.

Gli specialisti di Perugia Meteo riportano “temperature in sensibile calo questa mattina in Umbria con venti tra moderati e forti dai quadranti settentrionali, che aumentano la sensazione di freddo che, stante i modelli meteo di questa mattina, continuerà almeno per 48 ore almeno, sperando che il vento possa reggere, il più possibile, scongiurando temperature troppo basse di notte”.

Le previsioni. Per oggi e anche domani mattina “non sono da escludere locali precipitazioni, anche nevose fino a quote molto basse, sulla pedemontana appenninica, ma non è da escludere, nella mattinata di domani, qualche sfiocchettata coreografica anche più a ovest, rispetto alla dorsale appenninica - prosegueno da Perugia Meteo - Questo dovrebbe accadere a causa di un nuovo impulso di aria fredda che, tra la notte e il mattino di domani, arriverà sulla nostra regione, mostrandosi più attivo, sempre, sulle zone appenniniche”.

Secondo il sito del Centro polifunzionale della Protezione civile umbra il cielo sarà poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento sui settori orientali nel corso della giornata dove non si esclude qualche isolato piovasco a ridosso dei rilievi. In serata e nel corso della notte attese precipitazioni più intense ed insistenti con possibili nevicate fino a 600-800 metri lungo la dorsale appenninica, con la possibilità di accumuli ventati sui valichi al confine umbro-marchigiano.

Venti da forti a burrasca di Grecale, con locali rinforzi fino a burrasca forte sui crinali appenninici.

Temperature in calo, anche sensibile. In nottata possibilità di locali gelate a quote collinari.