Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 4 e domenica 5 novembre, pubblicate sul sito della Regione Umbria e aggiornate a questa mattina.

Per quanto riguarda la situazione sinottica europea “risulta ancora fortemente dominata dalla presenza di un vasto e profondo ciclone atlantico: un nuovo minimo al suolo di 964 hPa sulle isole britanniche è atteso muovere sul mare del nord - si legge nel sito della Regione Umbria Allerta Meteo - una estesa saccatura di tale depressione si spinge sul Mediterraneo favorendo la formazione di un minimo nella serata di oggi sul golfo del Leone in rapido spostamento sul golfo di Genova a cui risulta associato il transito di un sistema frontale a prevalente carattere freddo atteso transitare sull'Italia centrale ne corso della prime ore di domenica”.

Per quanto riguarda l’Umbria si prevede cielo “poco o parzialmente nuvoloso al mattino; dal pomeriggio nubi in ulteriore aumento fino a cielo coperto in serata, quando non si escludono precipitazioni sparse in intensificazione nel corso della notte” con venti “meridionali, in rinforzo a moderati nel pomeriggio” e temperature stazionarie.

Per domenica si prevede cielo “perturbato nottetempo e al primo mattino con possibilità di rovesci e temporali, localmente anche forti e insistenti; migliora dal pomeriggio con precipitazioni in cessazione e schiarite anche ampie” con venti “moderati di Libeccio con rinforzi sui rilievi” e temperature stazionarie.

Per lunedì 6 novembre si prevede cielo “nuvoloso, molto nuvoloso o coperto nel pomeriggio e in serata quando saranno possibili deboli locali precipitazioni” con venti deboli meridionali e temperature “in calo le minime, stazionarie le massime”.