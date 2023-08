Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione civile

Si preannuncia una giornata serena, con qualche velatura del cielo, ma che non dovrebbe compromettere la possibilità di osservare il fenomeno delle stelle cadenti in serata.

Secondo il centro polifunzionale della Regione Umbria i venti si manterranno deboli, di direzione variabile e temperature stazionarie.

Per la giornata di domani si prevede cielo sereno o poco nuvoloso per modesti addensamenti pomeridiani. Venti deboli variabili o settentrionali e temperature in lieve aumento.

Per il sito 3B Meteo oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 17° C.

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata di domani, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 20° C.