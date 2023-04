Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 22 e domenica 23 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice di bassa pressione, centrato sulle Isole Britanniche, fa sentire i suoi effetti destabilizzanti anche sull'Italia, sospingendovi masse d'aria fredda in quota che daranno luogo a instabilità sul Nord Italia e lungo la dorsale appenninica. Domani rimonta l'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale che garantirà bel tempo nel fine settimana, per poi cedere nuovamente all'inizio della prossima".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 22 aprile "cielo sereno o poco nuvoloso per velature d'alta quota in transito e modesti, e innocui, sviluppi cumuliformi sui rilievi. Venti: da deboli a moderati, di direzione variabile nel corso della giornata. Temperature: in lieve aumento le massime".

Domenica 23 aprile "cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature in transito e locali addensamenti che, in serata tenderanno ad aumentare a partire dai settori occidentali. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: in aumento".