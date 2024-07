Pausa dal caldo in arrivo: quando caleranno le temperature

"Tra oggi (mercoledì 17 luglio) e sabato 20 luglio raggiungeremo i valori più elevati di questa che è considerata, per ora, la settimana più calda del 2024". A scriverlo su Facebook è il sito specializzato Umbria Meteo, che aggiunge: "I modelli, dopo qualche giorno di incertezza, confermano la tendenza ipotizzata nel nostro aggiornamento di qualche giorno fa. Domenica 21 luglio un primo impulso di aria fresca e instabile nord atlantica interesserà soprattutto il nord Italia e sembra marginalmente il centro. Abbiamo scritto "sembra" perché se dovesse anticipare qualche ora l'arrivo, potrebbe portare maggiori precipitazioni anche sull'Umbria, specie dal tardo pomeriggio, anziché solo la notte tra domenica e lunedì. Temperature in lieve calo".

E ancora: "Altro più corposo impulso fresco nord atlantico in arrivo mercoledì 24 luglio con rovesci sparsi, temporali e un maggiore calo delle temperature che si riporteranno su valori prossimi alle medie del periodo. Fine luglio torna l'alta pressione con temperature in salita ma non si molto".