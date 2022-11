Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornato all'8 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione interessa ancora il Mediterraneo centrale, mentre sta cedendo sul suo bordo occidentale sotto la spinta di una nuova perturbazione atlantica animata da un profondo vortice depressionario con centro d'azione (952 hPa) poco a sud dell'Islanda. Nelle prossime ore il cedimento sarà evidente anche sull'Italia con tempo instabile sul Nord-Ovest e settori tirrenici settentrionali, con un peggioramento più deciso tra domani e giovedì, quando il maltempo interesserà le regioni settentrionali e centrali".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 9 novembre "cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con possibili deboli piogge pomeridiane sui settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; meridionali dalle ore centrali della giornata con locali rinforzi, tendenti a calare nel corso del pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo, in sensibile aumento nei valori serali".

Giovedì 10 novembre "maltempo su tutta la regione con precipitazioni che dai settori settentrionali al mattino si estenderanno al resto del territorio nel corso del pomeriggio. I fenomeni potranno assumere, anche carattere di isolato rovescio o temporale, in esaurimento verso sera. Venti: deboli di direzione variabile, diverranno settentrionali nel corso del pomeriggio tendenti a rinforzare in serata. Temperature: minime in sensibile aumento; massime stazionarie o in lieve calo".