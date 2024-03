Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 9 e domenica 10 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Mediterraneo Occidentale è interessato da un promontorio dinamico che precede una prima perturbazione di matrice atlantica, pilotata da un vortice depressionario centrato sul Golfo di Biscaglia. Essa transiterà, con lievi effetti, nelle prossime ore. Per domenica è attesa una nuova e più intensa perturbazione che provocherà maltempo diffuso anche sull'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 9 marzo "maltempo al mattino con qualche isolato rovescio o temporale, specie sui settori appenninici e meridionali. I fenomeni si attenueranno nel corso del pomeriggio, esaurendosi in nottata. Venti: inizialmente deboli, diverranno forti meridionali nel corso della mattinata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori minimi".

Domenica 10 marzo "piogge al mattino via via più intense a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio precipitazioni, da sparse a diffuse, su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense e insistenti sui settori meridionali e occidentali. Fenomeni in attenuazione dalla tarda serata.

Venti: da moderati a forti meridionali con possibili rinforzi fino a burrasca nel pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo".