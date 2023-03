Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 9 e venerdì 10 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta depressione sull'Europa centro settentrionale mantiene attivo un intenso flusso di correnti di Libeccio sul Mediterraneo centrale. All'interno di tale flusso sono inseriti dei sistemi perturbati che risultano più attivi a nord delle Alpi; quello previsto in transito per venerdì dovrebbe interessare più direttamente anche le regioni centrali italiane".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 9 marzo "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli piogge sparse. Venti: moderati di Libeccio con rinforzi fino a forti sui rilievi. Temperature: in aumento".

Venerdì 10 marzo "cielo molto nuvoloso o coperto con piogge. Dal pomeriggio miglioramento a partire dalle zone settentrionali. Venti: moderati di Libeccio con rinforzi fino a forti sui rilievi. Temperature: stazionarie".

Sabato 11 marzo, si legge sul sito, "parzialmente nuvoloso con venti da deboli a moderati di Libeccio; peggioramento dal pomeriggio sulle zone orientali con possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Temperature minime in calo, massime in aumento". Domenica 12 marzo "nella notte e al primo mattino possibili residue precipitazioni sparse sulle zone orientali, ma in rapido miglioramento. Venti in rotazione dai quadranti orientali. Temperature minime stazionarie, massime in calo sulle zone orientali".